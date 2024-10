Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominante cielo coperto e piogge intermittenti. I dati meteo suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 17,7°C e i 20,5°C. La presenza di venti sostenuti, con raffiche che raggiungeranno i 51,5 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca e umida, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge moderate. Le temperature si aggireranno intorno ai 19,2°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che toccheranno i 30 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 1,6 mm.

Nella mattina, il maltempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le piogge saranno di intensità leggera, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 18,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti continueranno a soffiare da est-sud-est, mantenendo una velocità di circa 26 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno variare tra i 0,7 mm e i 1,5 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma le piogge non si escluderanno del tutto. Le temperature saliranno fino a 20,5°C, mentre i venti si attenueranno leggermente, mantenendo comunque una certa vivacità. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma rimarrà presente.

La sera porterà nuovamente un incremento delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 17,7°C. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, mantenendo una velocità moderata. Le piogge saranno di intensità leggera, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,82 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Andria evidenziano una giornata di maltempo, con piogge diffuse e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più stabili e soleggiate. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 66 % 25.7 SE max 43.1 Scirocco 79 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.3° 1.6 mm 30 ESE max 51.5 Scirocco 77 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.35 mm 28.8 ESE max 48.6 Scirocco 80 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.33 mm 28.5 ESE max 49.7 Scirocco 77 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.66 mm 22.1 ESE max 37.9 Scirocco 80 % 1022 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 47 % 19.4 ESE max 30.1 Scirocco 74 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 30 % 15.2 ESE max 26.2 Scirocco 79 % 1024 hPa 21 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.82 mm 13.1 ESE max 28.1 Scirocco 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:02

