Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Angri indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21,1°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 22,3°C. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 20°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si fermerà attorno ai 18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature percepite saranno simili a quelle reali, con valori che si aggireranno tra i 19°C e i 21°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 3%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 94%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,8 km/h e i 11,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 97%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,2°C. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 66%.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno ulteriormente, fino a raggiungere i 18,7°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 2,1 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’aria più pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 79 % 9.4 ONO max 15.3 Maestrale 80 % 1009 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 9 % 9.9 ONO max 13.8 Maestrale 77 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 4.8 OSO max 9.3 Libeccio 76 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 9.4 SO max 13.5 Libeccio 60 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +22° Assenti 11.4 SO max 14.7 Libeccio 56 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 4 % 10.5 OSO max 13.1 Libeccio 61 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.2 SSO max 7.3 Libeccio 67 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 2.2 SSE max 3.5 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:23

