Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Angri indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di cielo coperto, con temperature che si attesteranno sui 25°C. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo, che scenderanno a circa 23°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 23,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h da est. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 40%. Le temperature saliranno fino a 27°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h, mentre l’umidità scenderà al 44%.

Il pomeriggio vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’84% e l’umidità si attesterà intorno al 49%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

Infine, la sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 23°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni suggeriscono un continuo alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con possibilità di leggere variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 10.8 E max 14 Levante 59 % 1021 hPa 3 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 2 % 6.3 NE max 7.5 Grecale 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 2.9 NNO max 4.4 Maestrale 63 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.2 SSE max 5.3 Scirocco 47 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.5° perc. +27.5° Assenti 8 SSO max 8.6 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 5.9 S max 7.1 Ostro 49 % 1019 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° Assenti 4.9 ESE max 7.1 Scirocco 52 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 3.6 E max 4.7 Levante 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.