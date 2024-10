Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Angri si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22-23°C. La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 20°C.

Durante la notte, il meteo a Angri si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di 19°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno all’8%, e il vento soffierà leggero da Nord-Nord Est a una velocità di circa 3,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 79% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,8°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 5,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo a 22,5°C alle ore 15:00. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 4,9 km/h e 6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il vento sarà molto leggero, con velocità che non supereranno i 2,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una serata gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e variabile, con un passaggio da un cielo sereno a uno coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 69 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 3.6 NNE max 3.5 Grecale 70 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.8 NE max 4.9 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 3.1 OSO max 3.7 Libeccio 49 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° Assenti 5.4 OSO max 5.9 Libeccio 49 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 3.7 OSO max 4.8 Libeccio 59 % 1023 hPa 19 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 1.3 NNE max 2.7 Grecale 62 % 1023 hPa 22 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 2.2 NNE max 2.4 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:59

