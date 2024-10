Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Angri per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C nel corso della giornata. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Infine, la sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Angri sperimenterà pioggia leggera con una temperatura di 19,1°C e una copertura nuvolosa del 97%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,4 km/h da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,28 mm. La situazione si ripeterà nelle ore successive, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sempre sopra i 19°C.

Con l’arrivo della mattina, il meteo di Angri mostrerà un miglioramento temporaneo, con piogge che si ridurranno e una temperatura che salirà fino a 24°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’86%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo previsto di 0,14 mm. La situazione si manterrà instabile, con possibilità di schiarite temporanee.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 20°C. Le piogge riprenderanno, con accumuli di 0,2 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 78%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9 km/h, con direzione sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con alternanza di pioggia e schiarite. Giovedì e Venerdì si prevede un lieve miglioramento, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, ma non si escludono nuove precipitazioni. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.28 mm 14.4 S max 24.7 Ostro 89 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.47 mm 10.1 SO max 14.9 Libeccio 86 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.26 mm 8 OSO max 14.3 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 38 % 5.2 SO max 8.6 Libeccio 67 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 29 % 10.7 S max 12.8 Ostro 59 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 8 % 12.5 S max 14.7 Ostro 70 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.14 mm 10.6 S max 14.5 Ostro 78 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.2 mm 8.9 S max 13.9 Ostro 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:26

