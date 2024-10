Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Angri di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con temperature che varieranno da 19,5°C a 20°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’83% e l’84%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h.

Proseguendo nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di circa 20°C. L’umidità continuerà a rimanere elevata, attorno al 82%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,8°C entro le 12:00. Anche in questa fase, i venti rimarranno deboli, con una leggera brezza che non supererà i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, passando da 23,9°C alle 13:00 a 21,4°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si attesteranno attorno al 99%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73% alle 17:00. Anche in questo intervallo, i venti saranno deboli, con una leggera intensificazione verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con umidità che si attesterà attorno al 76%. I venti continueranno a essere deboli, con velocità comprese tra 1 km/h e 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Domenica e Lunedì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo che le condizioni di instabilità potrebbero continuare. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20° perc. +20.3° Assenti 1.7 NNE max 2.2 Grecale 83 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° Assenti 0.3 E max 1.2 Levante 84 % 1023 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 1.2 E max 1.3 Levante 82 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 2.5 SSE max 3 Scirocco 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 6.1 SO max 4.3 Libeccio 59 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 5 % 6.2 SSO max 4.8 Libeccio 66 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 6 % 3 S max 3.5 Ostro 75 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 1.8 SE max 3.4 Scirocco 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:01

