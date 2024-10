Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. Le prime ore della notte saranno segnate da pioggia leggera, che si attenuerà nel corso della mattinata, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 13°C, mentre il vento soffierà da ovest con intensità leggera.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 48%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21°C, con un cielo ancora coperto. L’intensità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 10 km/h. L’umidità potrà aumentare, arrivando fino al 50%, ma non si prevedono piogge. La situazione meteo rimarrà stabile, senza variazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 60%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni di umidità e copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare le loro scelte.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.13 mm 7.9 O max 8.4 Ponente 91 % 1019 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 38 % 9.3 O max 10.8 Ponente 90 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 11.8 ONO max 17.5 Maestrale 87 % 1020 hPa 10 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 13.1 ONO max 16.3 Maestrale 61 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.4° Assenti 11 ONO max 13.9 Maestrale 44 % 1018 hPa 16 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 9.5 NO max 8.9 Maestrale 62 % 1019 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13.3° Assenti 8.4 ONO max 9 Maestrale 68 % 1022 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 6 O max 5.5 Ponente 57 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:43

