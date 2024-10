Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Aosta si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente umido e nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 5,9 km/h da est-nord est. Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile, e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 13,5°C e i 14,1°C.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno attorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%.

In serata, il clima continuerà a mantenere una certa stabilità, con temperature che si aggireranno intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e non si prevedono significative variazioni nelle condizioni atmosferiche. La pressione atmosferica, che si attesterà intorno ai 1027 hPa, suggerirà una stabilità meteorologica, sebbene l’assenza di sole possa rendere l’atmosfera piuttosto grigia e opprimente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Le condizioni di umidità e copertura nuvolosa continueranno a persistere, con possibilità di piogge intermittenti. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede che il clima rimanga simile, con temperature stabili e un’alta probabilità di nuvole e pioggia.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.5 mm 7.2 ENE max 12.8 Grecale 99 % 1022 hPa 4 pioggia moderata +13.7° perc. +13.7° 1.01 mm 3.1 E max 5.5 Levante 99 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.57 mm 3.1 SE max 4.5 Scirocco 96 % 1024 hPa 10 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 56 % 3.3 E max 4.5 Levante 91 % 1025 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 22 % 3.8 E max 5.7 Levante 88 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 9 % 1.5 NO max 2.2 Maestrale 94 % 1025 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 1.1 ONO max 1.5 Maestrale 93 % 1027 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 2.1 NO max 2.2 Maestrale 91 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:20

