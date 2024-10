Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Aosta per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge diffuse durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura costante intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà attorno al 98%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 8 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno tra i 15°C e i 15,7°C. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che raggiungeranno i 0,29 mm entro le ore 10:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 95-98%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, mentre le precipitazioni potrebbero raggiungere i 1,36 mm tra le 14:00 e le 15:00. Anche in questo intervallo, l’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con accumuli di pioggia che potrebbero arrivare fino a 2,61 mm entro le 22:00. La situazione meteo rimarrà stabile, con venti leggeri e una copertura nuvolosa che non darà tregua.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di instabilità atmosferica potrebbero persistere, rendendo necessario un ombrello a portata di mano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +15.2° prob. 38 % 5.8 ESE max 9.9 Scirocco 99 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.23 mm 6.2 E max 10.9 Levante 98 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.29 mm 7.4 E max 12.3 Levante 98 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.13 mm 8.6 E max 12.5 Levante 97 % 1020 hPa 14 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 1.36 mm 6.2 E max 10.7 Levante 98 % 1019 hPa 17 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.32 mm 6.4 E max 11.4 Levante 98 % 1018 hPa 20 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.38 mm 5.4 ESE max 8.4 Scirocco 99 % 1018 hPa 23 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.29 mm 6 E max 8.7 Levante 98 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:36

