Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre, Aosta si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 20,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 53%, ma non influenzerà il comfort termico. La velocità del vento rimarrà bassa, favorendo un clima stabile e piacevole per le attività all’aperto. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1025 hPa, contribuendo a mantenere un ambiente sereno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con picchi di 20,8°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno ideali per passeggiate e attività sportive. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 79%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, rendendo l’aria fresca ma non fastidiosa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si manterrà alta, ma non ci saranno precipitazioni previste. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile, garantendo un clima sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 2.7 O max 4 Ponente 74 % 1027 hPa 5 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 2.6 O max 3.8 Ponente 74 % 1027 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 1.3 OSO max 2.5 Libeccio 65 % 1027 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 1 SE max 0.9 Scirocco 55 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20° Assenti 3.2 ESE max 2.6 Scirocco 53 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° prob. 1 % 2.5 SE max 4.1 Scirocco 78 % 1026 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 1 ONO max 2.4 Maestrale 80 % 1027 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 2.6 O max 3.8 Ponente 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:17

