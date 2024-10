Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Aosta si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che si protrarrà per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 12-13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e ovest, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Durante la notte, Aosta sarà avvolta da un cielo coperto, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una percezione termica simile. La pioggia sarà continua, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm entro la mattina.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, anzi, si assisterà a forti piogge, specialmente tra le 08:00 e le 09:00, quando si registreranno i picchi di precipitazione. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 12-13°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione delle piogge, che diventeranno più leggere, ma non si escludono brevi momenti di pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà comunque totale, e l’umidità continuerà a essere alta, attorno al 96%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Mercoledì e giovedì si prevede un proseguimento delle condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Solo a partire da venerdì si potrebbe assistere a un miglioramento, con schiarite e un aumento delle temperature. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, con attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.3° perc. +13.3° 0.91 mm 4.1 SE max 7.8 Scirocco 99 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +13° perc. +13° 1.3 mm 7.9 E max 14.3 Levante 98 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +13.2° perc. +13.2° 2.73 mm 9.4 E max 16.1 Levante 99 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 2.45 mm 7.2 NE max 10.4 Grecale 97 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.23 mm 2.1 NNO max 5.4 Maestrale 96 % 1005 hPa 16 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.21 mm 9.6 O max 15.4 Ponente 97 % 1007 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +12° prob. 23 % 6.9 O max 9.8 Ponente 91 % 1006 hPa 22 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° prob. 19 % 8.2 O max 8.9 Ponente 89 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:52

