Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,4°C durante la mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 95% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 12,7 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16,1°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 95%, e non si prevedono precipitazioni significative fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da un massimo di 18,4°C a valori intorno ai 16°C. La nuvolosità aumenterà ulteriormente, con una copertura che toccherà il 98%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con intensità che varierà da 0,16 mm a 2,5 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C, mentre l’umidità salirà fino al 97%. I venti si manterranno leggeri, ma la direzione sarà costante da est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aosta mostrano un trend di instabilità. Giovedì si prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature più fresche, mentre nel fine settimana potrebbero tornare le piogge. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Aosta

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +9.9° Assenti 6.2 O max 5.9 Ponente 79 % 1008 hPa 4 nubi sparse +10.8° perc. +9.8° Assenti 4.6 O max 4.4 Ponente 74 % 1007 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° Assenti 1.2 ONO max 1.6 Maestrale 69 % 1006 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 7.1 ENE max 9 Grecale 56 % 1005 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 10.6 E max 12.9 Levante 60 % 1003 hPa 16 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 5 % 11.9 E max 15.7 Levante 81 % 1003 hPa 19 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° prob. 49 % 9.9 E max 15.4 Levante 92 % 1003 hPa 22 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 2.5 mm 4.8 ENE max 8.5 Grecale 97 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:50

