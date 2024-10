Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,5 km/h e 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno circa 0,29 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia fino alle 06:00, per poi passare a un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,4°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia diminuiranno, con valori che scenderanno sotto il 50%. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima umido, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,8°C intorno alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a un cielo prevalentemente coperto. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità comincerà a scendere, favorendo un clima più gradevole. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni previste. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Aosta evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare un clima variabile, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature in aumento. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.27 mm 1.8 N max 2.7 Tramontana 83 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +13.1° perc. +12.9° 0.11 mm 1.9 NNE max 3.2 Grecale 93 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 1 % 1.9 NNE max 3.1 Grecale 94 % 1026 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 4.2 ENE max 7 Grecale 77 % 1026 hPa 13 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 6.8 E max 9.3 Levante 63 % 1024 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° Assenti 7.2 E max 9.6 Levante 82 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° Assenti 2.6 ENE max 3.2 Grecale 95 % 1029 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 0.6 ESE max 1.1 Scirocco 95 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:58 e tramonta alle ore 18:31

