Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Aosta di Giovedì 10 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera, che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,4°C e i 17,3°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Ovest con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 4,3 km/h da Est. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un accumulo previsto di circa 0,38 mm.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti fino alle ore 06:00, quando si registrerà ancora pioggia leggera. Tuttavia, a partire dalle 07:00, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 15,7°C alle 09:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature toccheranno il picco di 17,3°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni più soleggiate. Il vento manterrà una velocità moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, comincerà a scendere, favorendo un clima più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 9,4°C entro le 23:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza da Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.9° perc. +12.8° 0.31 mm 4.3 E max 8.5 Levante 98 % 1002 hPa 4 pioggia moderata +12.5° perc. +12.3° 3.35 mm 10 O max 14.5 Ponente 97 % 1001 hPa 7 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° prob. 36 % 9.9 O max 15.7 Ponente 92 % 1002 hPa 10 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° prob. 29 % 13.3 ONO max 15.9 Maestrale 72 % 1002 hPa 13 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° prob. 43 % 14.4 ONO max 16.7 Maestrale 58 % 1002 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 35 % 13.8 ONO max 18 Maestrale 66 % 1005 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 12.4 ONO max 17.8 Maestrale 78 % 1009 hPa 22 cielo sereno +9.7° perc. +8.1° Assenti 11 ONO max 14.4 Maestrale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:48

