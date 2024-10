Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Aosta indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con una possibile pioggia leggera durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno attorno ai 9°C e 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’89%. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni, con il passaggio a nubi sparse nel pomeriggio e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 9°C, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi tra le 02:00 e le 03:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12°C entro le 09:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata. Il vento si presenterà leggero, con velocità attorno ai 9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 13°C. La probabilità di pioggia sarà alta, ma le condizioni generali miglioreranno, permettendo di godere di qualche momento di sole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 60%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Le condizioni saranno più stabili, con un vento leggero che contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta indicano un Venerdì che inizierà con condizioni di instabilità, ma che si evolverà verso un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature in calo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +7.6° prob. 57 % 9.6 ONO max 14.7 Maestrale 91 % 1008 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +7.2° prob. 55 % 7.8 O max 11.3 Ponente 90 % 1009 hPa 7 cielo coperto +9.8° perc. +8.5° prob. 40 % 9 ONO max 12.3 Maestrale 87 % 1010 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° prob. 41 % 9.1 ONO max 10.7 Maestrale 65 % 1009 hPa 13 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° prob. 86 % 9.8 NO max 10.7 Maestrale 62 % 1009 hPa 16 nubi sparse +11.7° perc. +10.6° prob. 82 % 11 NO max 12.6 Maestrale 66 % 1011 hPa 19 poche nuvole +7.4° perc. +6° prob. 24 % 7.8 NO max 10.1 Maestrale 81 % 1016 hPa 22 poche nuvole +6.6° perc. +5.3° prob. 8 % 6.8 ONO max 7.5 Maestrale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:59

