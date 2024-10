Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 20,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 96%. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con velocità che varieranno da 0,3 km/h a 10,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,7°C, con un’umidità che raggiungerà il 96%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si attesteranno attorno a 0,14 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si prevederà ancora pioggia leggera fino a metà mattina, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 78%. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare a 0,97 mm.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. Le precipitazioni raggiungeranno un picco di 2,58 mm verso le 15:00, rendendo necessaria una certa cautela per chi si troverà all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%, e le precipitazioni si attesteranno attorno a 0,99 mm. La copertura nuvolosa resterà al 100%, rendendo la serata piuttosto grigia e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano persistere, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un alto tasso di umidità che potrebbe rendere la percezione del freddo più intensa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.14 mm 2.1 NE max 2.4 Grecale 96 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.19 mm 3.3 ENE max 3.3 Grecale 96 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.16 mm 4.1 ENE max 5.1 Grecale 94 % 1027 hPa 10 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.9 mm 6 ESE max 7.7 Scirocco 83 % 1027 hPa 13 pioggia moderata +20.6° perc. +20.7° 1.25 mm 7.2 S max 10.4 Ostro 75 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +17.5° perc. +17.5° 1.77 mm 4.1 SSO max 4.6 Libeccio 85 % 1025 hPa 19 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.49 mm 4.5 ENE max 4.5 Grecale 91 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.99 mm 1.5 ESE max 2 Scirocco 96 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:10

