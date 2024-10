Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Arezzo si prepara ad affrontare un Lunedì 21 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una mattinata con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14,8°C e i 20,8°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole.

Durante la notte, Arezzo vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 40%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’88%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento di circa 7,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 71% intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 97%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso il tardo pomeriggio. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 23%. Il vento si attenuerà, mantenendosi su valori di 4,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, Arezzo vedrà un graduale ritorno a condizioni di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 14,8°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Arezzo indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di nubi sparse e cieli coperti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le serate più fresche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 7.1 NE max 6.8 Grecale 92 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 6.1 NE max 5.9 Grecale 92 % 1025 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° Assenti 6.2 NE max 9 Grecale 89 % 1026 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 6.8 NE max 10 Grecale 80 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 18 % 5.4 ENE max 6.7 Grecale 69 % 1026 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 23 % 4.5 E max 5 Levante 81 % 1026 hPa 19 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.4 NE max 5.1 Grecale 90 % 1027 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:15

