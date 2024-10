Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Arezzo si preparerà per una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e serene. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa, e temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 21,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 12,6°C durante la notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h.

Nella notte, Arezzo godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, partendo da 12,2°C alle 06:00 fino a raggiungere i 20,7°C intorno alle 11:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che scenderà al 56%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per chi deciderà di trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21,6°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 20°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 51%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno attività all’aperto, con un vento che si manterrà leggero, rendendo il clima ideale per passeggiate e attività sportive.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà nuovamente fino all’89%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13° perc. +12.7° Assenti 4.7 NE max 4.4 Grecale 89 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 87 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.6 NE max 4.2 Grecale 73 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 2.9 ENE max 5.6 Grecale 56 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 3.1 E max 5.3 Levante 53 % 1022 hPa 17 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 5.8 NE max 5.3 Grecale 80 % 1023 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +13.3° Assenti 6.8 NE max 6.1 Grecale 89 % 1024 hPa 23 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 7.1 NE max 6.4 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:02

