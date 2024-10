Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa al 100% e venti leggeri provenienti da nord-est. La probabilità di precipitazioni aumenterà nelle prime ore del giorno, portando a piogge di intensità variabile.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si aggireranno tra i 14°C e i 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e i venti saranno prevalentemente deboli, con velocità comprese tra 3 km/h e 7 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, si protrarranno fino a metà giornata, con accumuli che potranno raggiungere i 2 mm entro le ore centrali.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con una transizione verso il cielo coperto, ma le piogge non si esauriranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C e 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%. I venti si manterranno leggeri, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 50%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con piogge leggere che riprenderanno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, e l’umidità continuerà a essere alta. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si protrarranno fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma non si escludono ulteriori precipitazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di meteo instabile, con temperature che si manterranno nella media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Arezzo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 33 % 3.3 NNE max 3.6 Grecale 89 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +14.1° perc. +14° 1.38 mm 6 NE max 7.6 Grecale 94 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 2.15 mm 3.1 NE max 6.3 Grecale 96 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.14 mm 5.5 NNE max 8.6 Grecale 83 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.18 mm 5.8 NE max 8.1 Grecale 89 % 1014 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 59 % 4.5 NNE max 4.3 Grecale 90 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.25 mm 4.8 NNE max 5.9 Grecale 93 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 78 % 6.7 NNE max 9.7 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:18

