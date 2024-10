Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Argenta si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattina e del primo pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,4°C e i 21°C, mentre la velocità del vento varierà da leggera a moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 36,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà contenuta, con intensità che non supererà i 3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 90%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00. A partire dalle 11:00, si prevederanno piogge leggere, con accumuli di circa 0,15 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,4 km/h, e l’umidità rimarrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con piogge leggere che continueranno fino alle 14:00. Le temperature si manterranno sui 20°C, mentre il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con valori intorno ai 16 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno e le temperature che scenderanno fino a 14°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera più tranquilla. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà più le condizioni di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta indicano una giornata caratterizzata da nuvole e piogge leggere, seguita da un miglioramento serale. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più luminose e calde, mentre le piogge di Mercoledì rappresenteranno un passaggio verso un autunno più stabile.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 13 % 2.8 NE max 3.7 Grecale 89 % 1011 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 33 % 2.8 E max 4.5 Levante 93 % 1009 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 14 % 6.9 SE max 15 Scirocco 89 % 1008 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 33 % 16.6 S max 36.3 Ostro 69 % 1006 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 46 % 15.3 O max 26.1 Ponente 70 % 1005 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 61 % 8.9 NO max 13.3 Maestrale 71 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° prob. 45 % 6.9 N max 12.3 Tramontana 88 % 1006 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° Assenti 4.6 NNE max 5.4 Grecale 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:46

