Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Argenta di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel pomeriggio. Tuttavia, la presenza di nuvolosità e venti sostenuti influenzeranno la percezione del caldo.

Nella notte, Argenta sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1005 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 11,1 km/h con raffiche che potranno toccare i 20,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia ridotta al 1%.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,8°C intorno alle 14:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con velocità che potranno arrivare fino a 35,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1006 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18°C. Il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 70%. Il vento rimarrà sostenuto, con velocità che potranno raggiungere i 41,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione ai venti sostenuti, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.54 mm 6 O max 11.8 Ponente 92 % 1005 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 31 % 12.3 O max 26.4 Ponente 88 % 1005 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° prob. 19 % 5.7 O max 11.4 Ponente 90 % 1006 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 1 % 7.5 SO max 15.1 Libeccio 72 % 1007 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23° prob. 1 % 14.8 SO max 20.5 Libeccio 53 % 1006 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 16.8 SSO max 30.8 Libeccio 55 % 1005 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 16.6 SSO max 36.3 Libeccio 68 % 1006 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 1 % 16.1 S max 37.2 Ostro 74 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:33

