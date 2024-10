Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà mite, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a un cielo coperto, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,9°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Nel dettaglio, durante la notte, Argenta sperimenterà un clima relativamente tranquillo. Le temperature si aggireranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un 16% di nuvole all’inizio della notte, che aumenterà fino a raggiungere il 90% entro le prime ore del mattino. Le probabilità di pioggia rimarranno molto basse, attorno al 4%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 17,9°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 65%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da nord. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno leggermente, ma rimarranno comunque contenute. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 91%, rendendo il cielo grigio e uniforme.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un clima più gradevole. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C intorno alle 14:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno attorno al 22%, ma senza precipitazioni significative previste.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature in calo fino a 14,8°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’83%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta indicano un Venerdì caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili durante il giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 4 % 3.6 NNO max 7.2 Maestrale 81 % 1007 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 4 % 9.8 NNE max 17.4 Grecale 77 % 1008 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° prob. 2 % 8.9 N max 18.1 Tramontana 79 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 6 % 10.9 N max 15.2 Tramontana 68 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 11 % 10.3 NNE max 10.9 Grecale 65 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° prob. 22 % 5.7 N max 6.5 Tramontana 61 % 1013 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° prob. 17 % 5.2 ENE max 5.6 Grecale 76 % 1015 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 3.2 E max 4.3 Levante 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:30

