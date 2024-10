Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 77% e temperature intorno ai +16°C. Durante la mattina, la nuvolosità scenderà al 23%, con un aumento delle temperature fino a +20,9°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature attorno ai +19,2°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da +17,7°C a +21,1°C. Mercoledì e Giovedì continueranno con condizioni simili, con temperature tra +16°C e +21°C e umidità elevata. Non si prevedono precipitazioni significative.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 77%. La temperatura si attesterà intorno ai +16°C, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento sarà di 8,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa che scenderà al 23%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +17,1°C alle 07:00 e i +20,9°C entro le 10:00. La velocità del vento varierà tra 8,1 km/h e 12,4 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 63% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19,2°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra 8,6 km/h e 11,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 78% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai +18°C. La velocità del vento diminuirà, passando a 5,2 km/h alle 21:00. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo l’85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1028 hPa.

Martedì 22 Ottobre

Nella notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno attorno ai +17,7°C, con una temperatura percepita di +17,8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 3,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est, e l’umidità si attesterà attorno all’86%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +17,7°C alle 07:00 a +21,1°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, tra 1,7 km/h e 3,7 km/h, con umidità che scenderà al 68% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +21,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h alle 16:00. L’umidità si attesterà attorno al 78%.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a +17,3°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3,9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,9°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Est-Nord Est, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +16,7°C alle 07:00 a +20,6°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,3°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a +17,7°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Giovedì 24 Ottobre

Nella notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,8°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 7,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +17,2°C alle 07:00 a +20,6°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà tra 2,5 km/h e 7,9 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h alle 16:00. L’umidità si attesterà attorno al 73%.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a +17,3°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i +16°C e i +21°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre le velocità del vento si manterranno generalmente basse. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile godere di attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

