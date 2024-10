Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Arzano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,5°C durante la notte a un massimo di 24,7°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 3,5 km/h e i 11 km/h, con direzione prevalentemente da est. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 60-75%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 22,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5-13%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 53-69%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria più gradevole nonostante l’elevata umidità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,7°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52-63%, rendendo l’atmosfera più confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,6°C entro la mezzanotte. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72-93%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arzano nei prossimi giorni indicano una continuazione di queste condizioni meteorologiche, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di tenere in considerazione la possibilità di brevi schiarite, soprattutto nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 13 % 9.8 NE max 19.3 Grecale 74 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 8 % 11.6 NE max 22.8 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 3 % 9.3 NE max 18.8 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 11 ENE max 13.5 Grecale 60 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 6.2 E max 10.8 Levante 53 % 1024 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 5.3 E max 11 Levante 56 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° prob. 4 % 3.5 ESE max 7.1 Scirocco 65 % 1025 hPa 21 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.8 ENE max 6.7 Grecale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.