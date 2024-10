Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Arzano si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, a causa di una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà su livelli moderati, contribuendo a una sensazione di calore.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà molto contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 23°C. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 3 e i 5 km/h, non influenzerà significativamente il comfort termico. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque su valori moderati, attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo non subiranno variazioni significative, con il cielo che continuerà a essere coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22°C e i 24°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il trend asciutto della giornata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Arzano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede una leggera flessione delle temperature, ma le condizioni di meteo rimarranno simili, con cieli nuvolosi e assenza di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 0.9 ONO max 2.8 Maestrale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 0.4 NO max 2 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 3 NE max 3.1 Grecale 69 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 2.3 SE max 3.4 Scirocco 58 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 5.4 O max 5.1 Ponente 51 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.7° Assenti 6.2 O max 4.4 Ponente 53 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 3.1 NNO max 5.5 Maestrale 58 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 2.4 NNO max 2.7 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

