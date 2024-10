Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arzano di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente nubi sparse, mantenendo un clima mite.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Arzano avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa si intensificherà verso le 01:00, raggiungendo il 94%, mentre la temperatura scenderà a +17,9°C. Da questo momento in poi, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 17°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a +18,4°C, raggiungendo un picco di +22,5°C intorno alle 12:00. Durante queste ore, la copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con il cielo che passerà a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 17:00, quando si registrerà una temperatura di +20,2°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 59%.

La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +18,4°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima sereno e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arzano nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Domani e dopodomani si prevede un andamento simile, con giornate prevalentemente serene alternate a momenti di nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.1 NE max 4 Grecale 72 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.6 NE max 4.7 Grecale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 3.7 ENE max 5 Grecale 74 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 2.7 S max 3.9 Ostro 59 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° Assenti 8 SO max 6.2 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 11.1 SO max 8.7 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 6.5 O max 8 Ponente 61 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 2.6 ONO max 3.3 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

