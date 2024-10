Previsioni Meteo Arzano: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Arzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che culminerà in un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 19,2°C e i 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà il tutto. Le previsioni del tempo indicano anche un’umidità piuttosto elevata, che si attesterà intorno al 64%.

Nella notte, le condizioni meteo a Arzano saranno caratterizzate da poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che varierà tra 4 km/h e 10,8 km/h. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi alta, contribuendo a una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’alta umidità e la copertura nuvolosa potrebbero rendere l’aria pesante. La brezza leggera accompagnerà il calore, rendendo la giornata comunque gradevole per attività all’aperto, sebbene si consiglia di prestare attenzione all’umidità.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, con nubi sparse che prenderanno il posto del cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo e sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per Arzano indicano una giornata nuvolosa e umida, ma con temperature miti che renderanno il clima complessivamente gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della presenza di sole e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.1 NNE max 4.6 Grecale 66 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° Assenti 4.6 ENE max 5.4 Grecale 71 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.1 NE max 5.8 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 0.1 NNE max 3 Grecale 56 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.7° Assenti 5.7 ONO max 6 Maestrale 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 10.8 O max 11.8 Ponente 61 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 5.3 NO max 6 Maestrale 64 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 3.3 N max 3.5 Tramontana 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:59

