Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo prevalentemente sereno. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, ma senza portare precipitazioni. La sera si chiuderà con un cielo coperto, ma senza fenomeni significativi.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 15,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, arrivando a 14,6°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 33%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità di circa 8,1 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 47%. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, con temperature che si manterranno sui 21,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 77% entro le 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 59%.

La sera porterà un cambiamento, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 16,1°C alle 21:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 79%. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di sole e nubi. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature miti garantiranno un comfort generale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 6.8 OSO max 6.1 Libeccio 69 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 6.3 OSO max 5.6 Libeccio 70 % 1020 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 2.5 O max 2.7 Ponente 61 % 1020 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 5.8 E max 6.9 Levante 49 % 1019 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 8.7 ENE max 7.2 Grecale 49 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.7 E max 4.5 Levante 71 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 3.2 OSO max 3.1 Libeccio 78 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4 OSO max 3.7 Libeccio 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:20

