Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Ascoli Piceno si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene e miti. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C durante le ore centrali della giornata, con un cielo che si presenterà quasi completamente sgombro da nuvole. La presenza di una leggera brezza proveniente da nord-est contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando attorno al 62%.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 15°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 89%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ più fresca al tatto.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,5°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole saranno assenti o al massimo sparse, permettendo al sole di riscaldare l’ambiente. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, attorno ai 5-7 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 19°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che renderà la temperatura percepita molto confortevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima secco e piacevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche significative, garantendo una serata senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto e momenti di relax. Gli amanti del sole e del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.3° perc. +15.2° Assenti 4.7 O max 4.3 Ponente 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 5 O max 4.5 Ponente 87 % 1025 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° Assenti 4.1 OSO max 4.4 Libeccio 78 % 1026 hPa 10 poche nuvole +20.7° perc. +20.5° Assenti 6.5 NNE max 5.3 Grecale 64 % 1025 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +21.2° Assenti 7.9 NE max 6.4 Grecale 63 % 1024 hPa 16 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° Assenti 3.5 NE max 4.1 Grecale 89 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +15.7° Assenti 4.6 OSO max 4.4 Libeccio 91 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 5.2 OSO max 4.8 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.