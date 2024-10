Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 80% nella mattina. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando attorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, favorendo un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, contribuendo a mantenere un clima relativamente stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 88% verso le 17:00. Il vento si presenterà debole, con direzione variabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno mostrano una tendenza verso un clima più fresco e nuvoloso. Sabato e Domenica potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un clima estivo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 8.8 O max 9.9 Ponente 75 % 1007 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 8.6 OSO max 7.5 Libeccio 71 % 1009 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.9 OSO max 4.7 Libeccio 63 % 1011 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +21° prob. 1 % 7.6 ENE max 7.2 Grecale 55 % 1012 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +21.3° prob. 11 % 9.9 NE max 8.6 Grecale 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 17 % 5.4 ENE max 5.8 Grecale 81 % 1013 hPa 19 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° Assenti 3.5 O max 3.5 Ponente 88 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 5.1 OSO max 4.9 Libeccio 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:25

