Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più soleggiato. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 92%. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le previsioni del tempo mostrano un graduale diradamento delle nubi, con la possibilità di schiarite. La temperatura salirà fino a raggiungere i 21°C intorno alle 09:00, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 6,7 km/h e i 19,7 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. Le nuvole saranno poche, con una copertura nuvolosa che scenderà al 16%. Tuttavia, non si escludono brevi piogge leggere nel tardo pomeriggio, con una probabilità di 62%. La brezza tesa proveniente da sud-est continuerà a caratterizzare il pomeriggio, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ritorno di condizioni più nuvolose, con un cielo coperto che si stabilizzerà al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, accompagnate da piogge leggere che si presenteranno con una certa frequenza. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Assemini nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un lunedì che si preannuncia più soleggiato e asciutto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché potrebbero verificarsi variazioni improvvise. La settimana si prospetta quindi con un alternarsi di sole e nuvole, ma con temperature gradevoli che renderanno le giornate piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +17° prob. 59 % 6.7 NNO max 9 Maestrale 95 % 1018 hPa 4 pioggia moderata +17.7° perc. +17.9° 1.13 mm 0.8 OSO max 1.9 Libeccio 91 % 1018 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° prob. 55 % 3.7 ESE max 12.1 Scirocco 88 % 1019 hPa 10 poche nuvole +22.4° perc. +22.7° prob. 42 % 19.7 SE max 27.1 Scirocco 75 % 1020 hPa 13 poche nuvole +23° perc. +23.2° prob. 41 % 21.9 SE max 25.8 Scirocco 72 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.16 mm 19.8 SE max 31 Scirocco 81 % 1020 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 55 % 14.9 ESE max 28.9 Scirocco 83 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.26 mm 16.3 ESE max 28.8 Scirocco 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:25

