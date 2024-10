Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili ad Assemini. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La presenza di vento fresco, proveniente da Sud Est, accompagnerà la notte con raffiche che raggiungeranno i 40,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma si registrerà un leggero aumento dell’umidità, che si attesterà intorno all’87%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che varieranno tra i 20,1°C e i 22,8°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 25,4 km/h e i 33,6 km/h, con direzione sempre da Sud Est. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di nubi sparse che potrebbero portare a leggere piogge nel corso della giornata. L’umidità rimarrà alta, intorno all’71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 21,2°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con intensità che varierà tra i 27 km/h e i 31,8 km/h. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Le precipitazioni si faranno più consistenti, con accumuli che potranno raggiungere i 3,04 mm. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Assemini indicano un proseguimento di condizioni meteo variabili. Domani, si prevede un lieve miglioramento con schiarite, ma non si escludono ulteriori piogge. Dopodomani, le temperature potrebbero scendere ulteriormente, mentre il vento continuerà a mantenere una certa intensità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di instabilità potrebbero persistere anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +21° prob. 12 % 24.3 SE max 40.1 Scirocco 87 % 1020 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° prob. 4 % 25.9 SE max 40.8 Scirocco 87 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +21° prob. 4 % 27.3 SE max 40 Scirocco 84 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 4 % 32.9 SE max 41.4 Scirocco 71 % 1019 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° prob. 4 % 31.8 SE max 40.5 Scirocco 71 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° prob. 4 % 27.2 SE max 41.7 Scirocco 81 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.16 mm 25.7 SE max 41.4 Scirocco 84 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 3.04 mm 27.9 SE max 39.5 Scirocco 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:26

