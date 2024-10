Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La presenza di nuvole sarà significativa, con una copertura che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,2 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 20,2°C e i 22,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100% alle prime ore del giorno. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, sebbene bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno una lieve variazione, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C e 23°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 72%. Il vento rimarrà sostenuto, con velocità che si aggireranno intorno ai 24,9 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso, ma con una temperatura che si manterrà intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 22,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, rendendo la serata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, la situazione rimarrà sotto controllo, senza eventi meteorologici significativi all’orizzonte. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.9° prob. 14 % 19.5 SE max 32.3 Scirocco 91 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +20.3° perc. +20.7° 0.1 mm 19.4 SE max 31.8 Scirocco 91 % 1021 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +21.2° Assenti 23 SE max 36 Scirocco 88 % 1021 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +23.2° Assenti 30.7 SE max 37.3 Scirocco 75 % 1020 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +23.3° prob. 4 % 27.7 SE max 32.1 Scirocco 73 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.9° Assenti 22.5 SE max 34.5 Scirocco 82 % 1018 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° prob. 9 % 20.7 SE max 36.5 Scirocco 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° prob. 8 % 22.7 SE max 37.8 Scirocco 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.