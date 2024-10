Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Asti indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +13,4°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di +13,4°C. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno poche nuvole e una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà a +11,7°C intorno alle 06:00. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, raggiungendo i +18,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 93% entro le 17:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’intensificarsi delle nuvole.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,5°C. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 4,7 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Asti nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Si prevede che le temperature si manterranno su valori freschi, ma senza eccessive escursioni termiche. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° prob. 2 % 2 NNO max 2.3 Maestrale 89 % 1008 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° prob. 3 % 1.6 N max 1.8 Tramontana 90 % 1009 hPa 7 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° prob. 3 % 3 NNE max 4.5 Grecale 83 % 1012 hPa 10 poche nuvole +16.9° perc. +16.3° prob. 3 % 8.5 N max 9.6 Tramontana 62 % 1013 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +18° Assenti 9.3 NNE max 9.8 Grecale 59 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 6.4 NE max 7.2 Grecale 74 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +14° prob. 4 % 4.2 N max 4.3 Tramontana 84 % 1016 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 7 % 3.9 N max 4 Tramontana 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:44

