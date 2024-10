Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Asti si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 20°C. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 70%, favorendo una sensazione di benessere. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est – Nord Est, contribuendo a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 90%. La ventilazione continuerà a essere leggera, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Asti indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima mite e piacevole, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, le previsioni del tempo suggeriscono un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’autunno astigiano particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.8° Assenti 2.8 OSO max 2.9 Libeccio 94 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.5° perc. +13.4° Assenti 3.8 O max 4 Ponente 94 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 2.6 SO max 2.7 Libeccio 92 % 1027 hPa 10 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 1.4 NNE max 1.2 Grecale 77 % 1027 hPa 13 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 3.5 ENE max 1.8 Grecale 70 % 1025 hPa 16 poche nuvole +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 82 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.8° Assenti 1.5 E max 1.7 Levante 90 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.9° Assenti 1.7 OSO max 1.9 Libeccio 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:17

