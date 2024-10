Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Asti si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si manterranno relativamente elevate, oscillando tra i 14°C e i 14,4°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19°C entro le ore di pranzo. La presenza di un cielo sereno e la quasi totale assenza di vento, con velocità che non supereranno i 4 km/h, contribuiranno a creare un’atmosfera piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 71%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera si presenterà con temperature in lieve calo, scendendo fino a 15°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 90%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni meteo per Asti nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali del meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo favorevole per godere di passeggiate e momenti di svago.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +14.1° Assenti 3 SO max 3 Libeccio 93 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +13.4° Assenti 1.6 ONO max 2.2 Maestrale 94 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.8° Assenti 2.6 O max 2.8 Ponente 94 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 0.1 NO max 1.2 Maestrale 79 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 4 ENE max 2.7 Grecale 69 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.8 ENE max 3.9 Grecale 81 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 0.2 SE max 0.7 Scirocco 89 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.8° perc. +14.8° Assenti 2.3 OSO max 2.5 Libeccio 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:15

