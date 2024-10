Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Asti indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa quasi totale. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 15,9°C, con cielo coperto e una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi. La mattina proseguirà con piogge leggere, mantenendo temperature simili e una umidità elevata. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, ma con intensità variabile, mentre la sera porterà un graduale diradamento delle piogge, sebbene il cielo rimarrà nuvoloso.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma si prevede un incremento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno tra i 15,2°C e i 17,4°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 96%. Il vento sarà debole, con direzione variabile, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, portando accumuli leggeri.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti, anzi, le piogge si intensificheranno leggermente, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 97%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 17,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C e l’umidità rimarrà alta. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Asti indicano un miglioramento a partire da Giovedì, quando si prevede un parziale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Tuttavia, le condizioni di instabilità potrebbero persistere, rendendo necessario monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 10 % 4.1 NNO max 4.5 Maestrale 92 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 36 % 2.6 NNO max 3.3 Maestrale 94 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.4 mm 0.5 ENE max 2.2 Grecale 96 % 1029 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 76 % 5 N max 5.9 Tramontana 90 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.1 mm 9.9 NE max 13.4 Grecale 88 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.2 mm 9.1 NNE max 17.6 Grecale 94 % 1029 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.29 mm 7.8 NNO max 15.6 Maestrale 97 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.25 mm 6 NNO max 10.7 Maestrale 95 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:57 e tramonta alle ore 18:24

