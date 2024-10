Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno durante la notte, con temperature intorno ai +13,4°C e umidità al 87%. La mattina, le temperature saliranno fino a +18,9°C, con un’umidità che scenderà al 50%, rendendo l’atmosfera più fresca. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno, con temperature attorno ai 18,7°C. La sera porterà nubi sparse e una temperatura di +13,8°C. Sabato 12 Ottobre, il cielo sarà coperto, con temperature di +12,3°C di notte e umidità al 91%. Domenica 13 Ottobre, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio.

Venerdì 11 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C, con una temperatura percepita di +13,1°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche di vento di 1,6 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1007 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una leggera presenza di poche nuvole. Le temperature saliranno fino a +18,9°C alle ore 12:00, con una temperatura percepita di +18,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità scenderà al 50%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a mantenersi sereno. Alle ore 15:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 18,7°C, con una temperatura percepita di +18,1°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h da Nord Est, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle ore 20:00, la temperatura scenderà a +13,8°C, con una temperatura percepita di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h da Nord, con un’umidità che aumenterà fino all’84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni, ma la presenza di nubi potrebbe rendere l’atmosfera più fresca.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,3°C con una temperatura percepita di +12°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche di 5,2 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +15,8°C alle ore 10:00, con una temperatura percepita di +15,4°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 74%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle ore 15:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h da Est-Nord Est, con un’umidità che si attesterà attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo nuvoloso potrebbe rendere l’atmosfera più grigia.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Alle ore 20:00, la temperatura scenderà a +13,9°C, con una temperatura percepita di +13,4°C. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h da Sud Ovest, con un’umidità che aumenterà fino all’81%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa continuerà a caratterizzare la serata.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,7°C, con una temperatura percepita di +12,3°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con un’umidità che raggiungerà l’86%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +17,9°C alle ore 10:00, con una temperatura percepita di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h da Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle ore 15:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,3°C, con una temperatura percepita di +19,9°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h da Est-Nord Est, con un’umidità che si attesterà attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo nuvoloso potrebbe rendere l’atmosfera più grigia.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse. Alle ore 20:00, la temperatura scenderà a +14,7°C, con una temperatura percepita di +14,3°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h da Sud-Sud Est, con un’umidità che aumenterà fino al 82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa continuerà a caratterizzare la serata.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì offrirà un clima sereno e temperato, ideale per attività all’aperto. Sabato, invece, porterà un cielo coperto e temperature più fresche, mentre Domenica si prevede un leggero miglioramento con temperature in aumento, anche se il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni variabili, ma ci saranno comunque opportunità per godere di momenti piacevoli.

