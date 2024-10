Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 70%, con temperature intorno ai +14,7°C. La mattina, la temperatura salirà a +16,2°C e la copertura nuvolosa scenderà al 39%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con una temperatura di +17,9°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 20°C nel pomeriggio. Mercoledì, il cielo sarà inizialmente nubi sparse, ma diventerà coperto nel corso della mattina. Giovedì, si prevede un clima simile, con temperature tra 16-20°C e umidità elevata, senza precipitazioni significative.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 70%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,7°C, con una temperatura percepita di +14,6°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a +16,2°C, con una percezione di +16°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 4,2 km/h da Nord Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà al 39%, mentre l’umidità scenderà al 85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1030 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Alle 13:00, la temperatura sarà di +17,9°C e la temperatura percepita rimarrà invariata. La velocità del vento si ridurrà a 3 km/h da Est, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. L’umidità aumenterà fino all’82% e la pressione atmosferica si attesterà a 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Alle 20:00, la temperatura si stabilizzerà a +16,4°C, con una temperatura percepita di +16,4°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1,2 km/h da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, al 86%, e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 22 Ottobre

Nella notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,1°C, con una temperatura percepita di +16,1°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da cielo coperto. Alle 09:00, la temperatura salirà a +17,1°C, con una percezione di +17,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 1,8 km/h da Nord – Nord Ovest. La copertura nuvolosa si manterrà alta, al 95%, mentre l’umidità scenderà al 83%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con l’arrivo di nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 20°C, con una temperatura percepita di +19,9°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h da Est – Nord Est, con una copertura nuvolosa che scenderà al 38%. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con nubi sparse. Alle 20:00, la temperatura si stabilizzerà a +15,6°C, con una temperatura percepita di +15,6°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, al 90%, e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà inizialmente nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita di +14,7°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Alle 09:00, la temperatura salirà a +16,9°C, con una percezione di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h da Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà alta, mentre l’umidità si attesterà al 85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1030 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 19,3°C, con una temperatura percepita di +19,2°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h da Est – Nord Est, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con nubi sparse. Alle 20:00, la temperatura si stabilizzerà a 16,1°C, con una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h da Nord. L’umidità si manterrà alta, al 87%, e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 24 Ottobre

Nella notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo sarà inizialmente nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,2°C, con una temperatura percepita di +15,1°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1030 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Alle 09:00, la temperatura salirà a +16,9°C, con una percezione di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h da Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà alta, mentre l’umidità si attesterà al 85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1030 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 19,3°C, con una temperatura percepita di +19,2°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h da Est – Nord Est, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con nubi sparse. Alle 20:00, la temperatura si stabilizzerà a 16,1°C, con una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h da Nord. L’umidità si manterrà alta, al 87%, e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 16-20°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento sarà generalmente debole. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile godere di attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.