Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Augusta di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, mentre nella mattina le nubi continueranno a dominare il panorama. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, con una leggera diminuzione fino a 20,6°C verso la fine della giornata. La temperatura percepita rimarrà simile, oscillando tra 20,6°C e 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 89%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 67%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,2°C. La velocità del vento varierà tra 15,3 km/h e 19,1 km/h, con un’intensità che potrà risultare moderata. L’umidità, pur rimanendo alta, scenderà leggermente fino al 70%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,1°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 9,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature miti e una predominanza di nubi. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo la settimana piuttosto uniforme dal punto di vista meteorologico. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere dell’aria fresca e delle temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° Assenti 4.6 OSO max 4.8 Libeccio 74 % 1020 hPa 5 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 3.9 S max 4.6 Ostro 71 % 1020 hPa 8 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 9.4 SSE max 11.8 Scirocco 66 % 1021 hPa 11 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 15.9 ESE max 15.2 Scirocco 67 % 1021 hPa 14 nubi sparse +23.3° perc. +23.5° Assenti 19.1 SE max 19.2 Scirocco 68 % 1019 hPa 17 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 13.6 SSE max 16.9 Scirocco 76 % 1020 hPa 20 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° Assenti 10.5 S max 13.4 Ostro 78 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 8.3 SO max 9.4 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:15

