Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Augusta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 22,2°C. La presenza di una leggera brezza accompagnerà le ore diurne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 84%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’81%. I venti soffieranno da sud-sud-est a una velocità di circa 6,7 km/h, creando una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno ulteriormente. Si assisterà a un passaggio da nubi sparse a poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 70%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno sui 22,2°C. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma rimarranno comunque contenute.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa 21,1°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si aggireranno intorno ai 2,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 80%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e condizioni di cielo variabili. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e di una leggera brezza.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° Assenti 4.4 SSO max 5.4 Libeccio 81 % 1026 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 7.3 O max 6.9 Ponente 84 % 1027 hPa 7 poche nuvole +20.5° perc. +20.6° Assenti 3.2 O max 3.6 Ponente 78 % 1027 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +22.1° prob. 4 % 3.9 ENE max 2 Grecale 70 % 1027 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 20 % 11.4 ESE max 9.1 Scirocco 73 % 1026 hPa 16 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° prob. 32 % 7.5 ESE max 8.8 Scirocco 75 % 1026 hPa 19 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 8 % 4.7 E max 6.8 Levante 79 % 1027 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° Assenti 3.3 NO max 4 Maestrale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:08

