Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Augusta di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a rimanere stabili, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 5,8 km/h e i 12,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 63%. La pressione atmosferica rimarrà costante, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C. La velocità del vento potrà raggiungere i 12,8 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, confermando un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature si manterranno miti, intorno ai 19,2°C. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 3 km/h e i 6,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e poche variazioni significative. Si prevede che il fine settimana possa mantenere condizioni simili, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.2° perc. +18.3° Assenti 8.6 ONO max 7.8 Maestrale 83 % 1023 hPa 5 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 7.4 NO max 7.4 Maestrale 82 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° Assenti 6.4 N max 11 Tramontana 73 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 11.4 E max 10.9 Levante 64 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 12.6 ESE max 10.6 Scirocco 64 % 1023 hPa 17 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 9.9 ESE max 11.6 Scirocco 67 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 4.1 OSO max 3.4 Libeccio 66 % 1023 hPa 23 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 9.1 O max 8.3 Ponente 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:58

