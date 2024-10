Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature intorno ai 20,9°C, in lieve calo a 20,5°C. La velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 7,2 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con umidità al 71%. Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 23,2°C. Martedì, la notte inizierà con poche nuvole e temperature di 20,8°C. Mercoledì, il clima sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature attorno ai 23,5°C. Giovedì, si prevedono temperature fino a 25,3°C con nubi sparse. Non si registreranno precipitazioni nei prossimi giorni.

Lunedì 14 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, con una leggera diminuzione a 20,5°C entro l’1:00. La velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 7,2 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,2°C. La velocità del vento si stabilizzerà tra 3,5 km/h e 15,4 km/h, sempre da direzione Nord Est. L’umidità si ridurrà leggermente, arrivando al 55%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che toccheranno i 23,6°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà tra 10,7 km/h e 13,3 km/h, proveniente da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in calo fino a 21,1°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra 3 km/h e 5,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

Martedì 15 Ottobre

La notte di Martedì 15 Ottobre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 20,8°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà del 19%, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68% e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che saliranno fino a 23,6°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 13,5 km/h, sempre da direzione Est – Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 60%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,6°C. La velocità del vento si manterrà tra 12,9 km/h e 14,5 km/h, proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo fino a 21,1°C alle 23:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72% e non si registreranno precipitazioni.

Mercoledì 16 Ottobre

La notte di Mercoledì 16 Ottobre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 20,9°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà del 18%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72% e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23,5°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 6,9 km/h e 12,1 km/h, sempre da direzione Est – Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 64%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C. La velocità del vento si manterrà tra 17,2 km/h e 18,2 km/h, proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature in calo fino a 20,9°C alle 23:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 8,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76% e non si registreranno precipitazioni.

Giovedì 17 Ottobre

La notte di Giovedì 17 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 20,8°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà del 52%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74% e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che saliranno fino a 25,3°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 15,9 km/h, sempre da direzione Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 60%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,3°C. La velocità del vento si manterrà tra 22,7 km/h e 28,9 km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature in calo fino a 20,9°C alle 23:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 8,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76% e non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 25°C. Non si prevedono precipitazioni, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. La presenza di nubi sparse nei giorni successivi non influenzerà significativamente le temperature, mantenendo un’atmosfera gradevole e stabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.