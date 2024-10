Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso ad Augusta. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La temperatura percepita varierà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, senza particolari raffiche.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C, con una leggera diminuzione fino a 19,1°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 69-73%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 6 e 8,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo la situazione asciutta.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo un massimo di 21,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 57-68%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 4,8 e 15 km/h. Non ci saranno precipitazioni, garantendo una mattinata asciutta e tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 20,5°C e 21,6°C. La copertura nuvolosa persisterà, e l’umidità si attesterà attorno al 58-62%. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da sud-est, con velocità che si manterranno tra 11,5 e 15,4 km/h. Anche in questo periodo non si prevedono piogge, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene con un cielo nuvoloso.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66-67%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si manterranno sotto i 10 km/h. Anche in serata non si prevedono precipitazioni, garantendo una conclusione di giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta indicano un Sabato 26 Ottobre caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una leggera variazione delle temperature, ma la tendenza generale rimarrà simile, con cieli nuvolosi e condizioni di meteo stabili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, tenendo presente che il cielo potrebbe rimanere coperto.

Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:04

