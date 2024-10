Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a cielo coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 22,1°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità scenderà al 64%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le condizioni cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15 km/h, mantenendo una brezza costante. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 19,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 74%, e il vento si farà più leggero, con intensità che non supererà i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 5.3 SO max 5.2 Libeccio 77 % 1024 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 4.5 SO max 4.5 Libeccio 78 % 1023 hPa 7 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 5 SSO max 6.1 Libeccio 74 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 9.3 SE max 9.6 Scirocco 63 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 8 % 17.7 SE max 16.3 Scirocco 66 % 1022 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 8 % 15 SSE max 16.8 Scirocco 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 11.8 S max 13.5 Ostro 72 % 1023 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 9.6 SSO max 11.6 Libeccio 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:05

