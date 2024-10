Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si schiarirà, portando a temperature più elevate, che raggiungeranno i 22°C nel corso della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero influenzare la sensazione di freschezza. La sera si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, mantenendo temperature intorno ai 16°C.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che oscillerà tra il 42% e il 87%.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più gradevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, e le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi a circa 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 2.7 SSO max 4.5 Libeccio 82 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 1.9 S max 3.5 Ostro 86 % 1019 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° Assenti 2.9 SSO max 4.1 Libeccio 86 % 1019 hPa 9 poche nuvole +20° perc. +19.4° Assenti 7.5 OSO max 9.5 Libeccio 53 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +21.7° Assenti 9.5 OSO max 11.8 Libeccio 39 % 1018 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.1° Assenti 7.4 OSO max 8.7 Libeccio 43 % 1018 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 2.8 OSO max 5.5 Libeccio 58 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 2.6 NNE max 3 Grecale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

