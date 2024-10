Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Avellino si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà coperto, portando a un incremento della temperatura fino a raggiungere i 23,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere che continueranno fino alla sera. Le temperature si abbasseranno gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1027 hPa, mentre l’umidità si manterrà elevata, superando l’80%.

Durante la notte, Avellino sperimenterà un clima relativamente mite con nubi sparse e temperature che varieranno da 17,2°C a 16,3°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,6 km/h e i 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 3%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con accumuli che varieranno da 0,37 mm a 1,14 mm. Le temperature scenderanno, arrivando a un massimo di 23,1°C alle 13:00 e poi diminuendo fino a 18,4°C alle 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’85%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Le condizioni di pioggia si attenueranno, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino indicano un martedì caratterizzato da un inizio di giornata mite e coperto, seguito da piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° prob. 3 % 4.4 NE max 4.9 Grecale 88 % 1027 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 1 % 4.2 ENE max 4.2 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 1 % 4.1 ENE max 4.4 Grecale 88 % 1027 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 3.7 NE max 4.4 Grecale 69 % 1027 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° prob. 6 % 1.9 NO max 4.9 Maestrale 58 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.88 mm 3.4 SSO max 4.5 Libeccio 74 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.55 mm 1.5 SO max 4.2 Libeccio 86 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° prob. 7 % 4.4 NE max 4.4 Grecale 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:06

