Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Avellino si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i +16°C e i +23°C, mentre le precipitazioni si presenteranno solo in forma leggera nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a +16°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4-5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi intorno al 63%.

Nel pomeriggio, si verificherà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle ore 14:00, con accumuli minimi di 0,11 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +22°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetta un aumento significativo delle raffiche.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +17°C. La velocità del vento rimarrà bassa e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge sporadiche. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi apprezza il clima fresco e umido troverà soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 2 % 5.2 NE max 5.9 Grecale 90 % 1027 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 4 NE max 4.5 Grecale 92 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° Assenti 4.9 NE max 5.8 Grecale 93 % 1028 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 3.9 NE max 5.2 Grecale 74 % 1028 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° prob. 1 % 2.7 NNE max 5.3 Grecale 59 % 1027 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22° prob. 24 % 2.6 ENE max 5.9 Grecale 62 % 1026 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 16 % 3.9 ENE max 4.4 Grecale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.3 ENE max 4.9 Grecale 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:04

