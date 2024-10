Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avellino di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno fino alla mattina, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%.

Nel corso della mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità variabile da leggera a moderata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 18,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà comunque totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. La velocità del vento sarà moderata, ma non si prevedono raffiche significative.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le precipitazioni si faranno più rarefatte, ma l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima fresco e umido. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo a partire da lunedì, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.6 mm 4.4 S max 6 Ostro 95 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 2.28 mm 2.3 SO max 4.2 Libeccio 96 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.16 mm 2.7 NE max 4.8 Grecale 94 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.45 mm 3.2 ENE max 5.6 Grecale 87 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.87 mm 10.3 S max 14.7 Ostro 85 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 73 % 2.4 O max 3.2 Ponente 79 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 73 % 2.8 NE max 3 Grecale 88 % 1014 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 43 % 3.9 ENE max 3.6 Grecale 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.