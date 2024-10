Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La notte precedente sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a un pomeriggio più soleggiato e a temperature massime di circa 20,8°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Avellino si presenteranno con pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. La temperatura scenderà fino a 15,6°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,7 km/h e i 6,8 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. A partire dalle 09:00, si prevede un passaggio da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa diminuirà al 81%, favorendo un clima più gradevole. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 10,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, attestandosi al 42%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, intorno al 3%, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Ovest-Sud Ovest.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 14,6°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 99%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che si attesteranno intorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero raggiungere i 22°C e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.17 mm 6.2 SO max 10.9 Libeccio 89 % 1008 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 18 % 6.8 OSO max 10.8 Libeccio 85 % 1010 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 4.8 SO max 8 Libeccio 86 % 1011 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 8.7 SO max 14.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° Assenti 11.2 SO max 17.5 Libeccio 53 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +19° prob. 3 % 10.6 OSO max 14.5 Libeccio 59 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 4.6 SSO max 7.2 Libeccio 75 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 2.1 SE max 3 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.